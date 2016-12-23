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  • Джано: «Такого «Спартака», как при Каррере, не было никогда. У нас появилось желание бороться, чего не было при Аленичеве»

Джано: «Такого «Спартака», как при Каррере, не было никогда. У нас появилось желание бороться, чего не было при Аленичеве»

23 декабря 2016, 01:45
26

Полузащитник «Спартака» Джано выразил мнение, что причиной успехов московского клуба в нынешнем сезоне является главный тренер команды Массимо Каррера. Напомним, на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

– Много версий, за счет чего «Спартак» выбился в лидеры. Главная причина?

– Каррера. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в «Ростов». Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного.

– Это точно заслуга итальянца?

– Сто процентов. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать…

– При Аленичеве этого не было? Люди-то те же.

– Люди те же – а не было! По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие – к каждому. Любой в «Спартаке» сейчас так ответит.

– Вряд ли дело только в атмосфере.

– Каррера – сильнейший тактик! Здорово объясняет, как обороняться, как действовать впереди. Кто-то говорил: «В нападении нужна импровизация». Каррера же выстраивает игру от соперника. С кем-то надо по центру атаковать, с кем-то – через фланги. Мне кажется, над тактикой он работает круглые сутки. С первого дня, едва стал исполняющим обязанности, бросилось в глаза, что хочет побеждать. Все же тогда писали – в «Спартак» должен этот прийти, тот… Каррера никого не слушал! Заряжал эмоциями! С ним очень комфортно, каждая тренировка, как праздник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (26)
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ВЛАДИВОСТОК
1482447017
Ну и шавка ты , Джано.........
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СЛАВА 81
1482448086
Джано, ты один из лучших, спасибо за интервью.
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zadira56
1482462089
Не забудь чмокнуть Карреру в задницу,сучара!
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Диктор
1482464079
Красавцы-продолжайте и дальше радовать нас такой игрой ,с таким настроем.
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Александ1982
1482467004
Спартак вперед, надо в этом году стать чемпионом реальный шанс
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товрос
1482473575
не пизди,самый лучший спартак был при Романцеве
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vladimir-7
1482474248
Если завтра снимут Каррера, то отзывы о нем со стороны игроков будут совсем другие. Хорошо ему подпевают пока Каррера у руля, чтобы быть в основе.
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Lucky man777
1482476049
бла ,бла ,бла ,щас пойдут поражения и по другому запоёте.
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Опорник84
1482476163
Какой все-таки злой народ, ну не как не могут признать,что Спартак в этом году -это реальная сила в нашем чемпионате! Завидуйте молча!
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seawave
1482479050
Так если у игроков не было желания бороться, а теперь есть, может быть, дело не в тренере???
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