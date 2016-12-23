Джано: «Такого «Спартака», как при Каррере, не было никогда. У нас появилось желание бороться, чего не было при Аленичеве»

Полузащитник «Спартака» Джано выразил мнение, что причиной успехов московского клуба в нынешнем сезоне является главный тренер команды Массимо Каррера. Напомним, на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

– Много версий, за счет чего «Спартак» выбился в лидеры. Главная причина?

– Каррера. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в «Ростов». Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного.

– Это точно заслуга итальянца?

– Сто процентов. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать…

– При Аленичеве этого не было? Люди-то те же.

– Люди те же – а не было! По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие – к каждому. Любой в «Спартаке» сейчас так ответит.

– Вряд ли дело только в атмосфере.

– Каррера – сильнейший тактик! Здорово объясняет, как обороняться, как действовать впереди. Кто-то говорил: «В нападении нужна импровизация». Каррера же выстраивает игру от соперника. С кем-то надо по центру атаковать, с кем-то – через фланги. Мне кажется, над тактикой он работает круглые сутки. С первого дня, едва стал исполняющим обязанности, бросилось в глаза, что хочет побеждать. Все же тогда писали – в «Спартак» должен этот прийти, тот… Каррера никого не слушал! Заряжал эмоциями! С ним очень комфортно, каждая тренировка, как праздник.