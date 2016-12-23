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    Каряка: «У Селихова есть все, чтобы играть на высоком уровне. Но до Акинфеева ему нужно еще очень много работать»

    Тренер «Амкара» Андрей Каряка сравнил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с экс-вратарем пермской команды Александром Селиховым, который подписал контракт со «Спартаком». По словам специалиста, у Селихова есть все, чтобы играть на высоком уровне.

    «Сравнения с Акинфеевым? Они действительно похожи универсализмом. У Селихова очень хорошая реакция, прыгучесть, игра ногами, он уверенно действует на выходах, психологически устойчив. В общем, у него есть все, чтобы играть на очень высоком уровне. Но для полноценного сравнения с Акинфеевым Саше еще очень много нужно работать.

    Общался ли он со мной перед уходом в «Спартак»? Общался, конечно. А что нам, отговаривать что ли? «Спартак» идет на первом месте, по игре команда тоже была сильнее остальных. Тут только радоваться остается, что Селихов переходит в такой сильный клуб. Мы с ним хорошо общаемся. Будет скучно – я всегда на связи», – сказал Каряка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.12.2016 01:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1059

      mig28 23 декабря 2016, 09:22

      Селихов молодой ещё, у него всё впереди...главное не тупить как некоторые футболисты, у которых башню сносит от денег и внимания!
      Он ещё не достиг уровня, чтобы заменить в сборной Акинфеева)

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 декабря 2016, 01:20

      Много работать

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СашкаГуров 23 декабря 2016, 04:39

      Я думаю ему такие супер "рекорды" не грозят.

      -3
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Тraumtanzеr 23 декабря 2016, 06:50

      Да, в Спартаке, он НИКОГДА не сыграет такое количество матчей в Лиге Чемпионов....



      4
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Тraumtanzеr 23 декабря 2016, 08:00

      Почему? если так же много работать) Но будем верить, что Игорька в этом показателе не превзойдет!

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