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  • Джано: «В 2011 году между игроками «Спартака» произошла драка: кулаками махали, но ребят разняли»

Джано: «В 2011 году между игроками «Спартака» произошла драка: кулаками махали, но ребят разняли»

22 декабря 2016, 23:12
12

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал, как в 2011 году в раздевалке московского клуба произошла драка между партнерами по команде. По словам футболиста, в потасовке участвовало восемь человек, однако игроков удалось быстро разнять.

– 2011-й, Грозный, драка в спартаковской раздевалке стенка на стенку. Где вы были в этот момент?

– Вышел из туалета – и тут заваруха…

– Присоединились?

– Нет. Участвовали человек восемь. В концовке тайма Пареха и Дима Комбаров не поделили, кому бить штрафной. Слово за слово, в раздевалке продолжили. И понеслось. С одной стороны русские, с другой – легионеры.

– Кто кого?

– Ничья. Кулаками махали, бутсы летали, но никому по лицу не попали. Ребята быстро разняли.

– После такого, да при счете 0:2, команда должна развалиться. А «Спартак» за второй тайм забил четыре и победил – 4:2!

– Сами были в шоке. Кто-то сказал по дороге на поле: «Вон там надо драться, а не между собой…». Вышли злые, заведенные – и разорвали «Терек». В самолете Пареха с Комбаровым помирились, вместе отмечали победу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (12)
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ViktorMG
1482438446
Непонятно почему куча бразильцев получили Российское гражданство, а Джано, который с детства в Спартаке нет. Наверное сам не хочет или родители. Или то, что за сборную Грузии заигран.
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Фан666
1482440607
Надо было навалять легионерам то!
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арейская
1482445616
Значит драка помогла, что вышли злые и заведённые, может практиковать это и другим клубам, проигрывающим в первом тайме?
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KB_Krasnogorsk
1482459350
Это вам не шлепки дзюбы и лодыгина :D
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a-rakhmatov
1482460853
Старые разборки)
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hodyrev
1482481892
это одна из причин почему Спартак так хреново играл
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