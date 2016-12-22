Джано: «В 2011 году между игроками «Спартака» произошла драка: кулаками махали, но ребят разняли»

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал, как в 2011 году в раздевалке московского клуба произошла драка между партнерами по команде. По словам футболиста, в потасовке участвовало восемь человек, однако игроков удалось быстро разнять.

– 2011-й, Грозный, драка в спартаковской раздевалке стенка на стенку. Где вы были в этот момент?

– Вышел из туалета – и тут заваруха…

– Присоединились?

– Нет. Участвовали человек восемь. В концовке тайма Пареха и Дима Комбаров не поделили, кому бить штрафной. Слово за слово, в раздевалке продолжили. И понеслось. С одной стороны русские, с другой – легионеры.

– Кто кого?

– Ничья. Кулаками махали, бутсы летали, но никому по лицу не попали. Ребята быстро разняли.

– После такого, да при счете 0:2, команда должна развалиться. А «Спартак» за второй тайм забил четыре и победил – 4:2!

– Сами были в шоке. Кто-то сказал по дороге на поле: «Вон там надо драться, а не между собой…». Вышли злые, заведенные – и разорвали «Терек». В самолете Пареха с Комбаровым помирились, вместе отмечали победу.