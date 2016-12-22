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  • Джанаев: «В 2016 году «Ростов» поднял планку и вышел на новый уровень»

Джанаев: «В 2016 году «Ростов» поднял планку и вышел на новый уровень»

22 декабря 2016, 22:46
12

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев выразил мнение, что в нынешнем календарном году его команда поднялась на новый уровень. По словам футболиста, главными событиями 2016 года для него стали участие в Лиге чемпионов и победа над «Баварией» (3:2).

– Чем запомнился 2016 год?

– Конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой на «Баварией». Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень.

– Что вы можете пожелать болельщикам в наступающем году?

– Крепкого здоровья. Это самое главное. Хочется сказать спасибо каждому за поддержку нашей команды. Вы были с нами в мороз, жару. Встречали нас в аэропорту даже после поражения от «Баварии» со счетом 0:5. Надеюсь, что следующий год станет для нас еще лучше. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего!

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Джанаев Сослан
Комментарии (12)
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sargassov
1482437227
Лучший год в истории команды
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dyema
1482437349
Удачи Ростову и в следующем году! Новых побед над "бавариями" и "спартаками"!!!
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MDAR
1482442159
Сослан умница, переборол свой косяк и стал хорошим вратарем. Заметьте не говорю "гипером", а вратарем. Красава. Я болельщик Спартака, но тебя поддерживаю. Играй да 50-и лет, удачи.
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Таганский
1482447705
Лично Сослана и весь Ростов с наступающим!!
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den161
1482467660
Не останавливаться на достигнутом!
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vgarakh
1482476865
Ростову удачи в следующем году и много побед.
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