Джанаев: «В 2016 году «Ростов» поднял планку и вышел на новый уровень»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев выразил мнение, что в нынешнем календарном году его команда поднялась на новый уровень. По словам футболиста, главными событиями 2016 года для него стали участие в Лиге чемпионов и победа над «Баварией» (3:2).

– Чем запомнился 2016 год?

– Конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой на «Баварией». Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень.

– Что вы можете пожелать болельщикам в наступающем году?

– Крепкого здоровья. Это самое главное. Хочется сказать спасибо каждому за поддержку нашей команды. Вы были с нами в мороз, жару. Встречали нас в аэропорту даже после поражения от «Баварии» со счетом 0:5. Надеюсь, что следующий год станет для нас еще лучше. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего!