Нигматуллин: «Не стоит переживать из-за возможного ухода Попова, Ромуло и Таски»

Вместо Тачки Джикия, вместо Попова Самедов, Ромуло классный запасной, ему замена очень нужна, если тот же Глушаков не сможет играть
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что возможный уход из команды Сердара Таски, Ивелина Попова и Ромуло не станет сильным ударом для красно-белых. Как отметил ветеран, все трое не считались основополагающими футболистами в построении игры.
«Уход игроков из клуба говорит о том, что они стали не нужны команде. Им подыскивается другое место работы. Попов, Ромуло и Таски находились не на ведущих ролях в «Спартаке». Не стоит сильно переживать по этому поводу.
Конечно, каждый из них имеет свои сильные стороны. Просто так футболисты не могли оказаться в коллективе красно-белых. Видимо, в системе Карреры они не играют роль «первых скрипок». Думаю, «Спартак» либо усилил эти линии, либо планирует усилить», – заявил Нигматуллин.