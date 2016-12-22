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    Нигматуллин: «Не стоит переживать из-за возможного ухода Попова, Ромуло и Таски»

    Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что возможный уход из команды Сердара Таски, Ивелина Попова и Ромуло не станет сильным ударом для красно-белых. Как отметил ветеран, все трое не считались основополагающими футболистами в построении игры.

    «Уход игроков из клуба говорит о том, что они стали не нужны команде. Им подыскивается другое место работы. Попов, Ромуло и Таски находились не на ведущих ролях в «Спартаке». Не стоит сильно переживать по этому поводу.

    Конечно, каждый из них имеет свои сильные стороны. Просто так футболисты не могли оказаться в коллективе красно-белых. Видимо, в системе Карреры они не играют роль «первых скрипок». Думаю, «Спартак» либо усилил эти линии, либо планирует усилить», – заявил Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2016 18:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 22 декабря 2016, 18:26

      Вместо Тачки Джикия, вместо Попова Самедов, Ромуло классный запасной, ему замена очень нужна, если тот же Глушаков не сможет играть

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 22 декабря 2016, 18:10

      Планировать усилить позиции ушедших игроков - не значит сделать это в реальности. Вообще что касается трансферов Спартака, сейчас с определенностью можно сказать только одно - что нет никакой определенности. И поэтому не стоит распродавать всех налево и направо.

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