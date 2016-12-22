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    Агент: «За Джикию «Амкар» хочет получить около 3 миллионов»

    Агент защитника «Амкара» Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал о ситуации с возможным трансфером футболиста в один из клубов РФПЛ.

    «К Джикии есть интерес со стороны ряда клубов. Наиболее активные среди них – «Спартак» и «Рубин». Первоначальная сумма, которую обозначил «Амкар», составляет порядка 3 миллионов евро. При этом нельзя исключать, что Джикия останется в «Амкаре», у него действующий контракт до лета 2018 года.

    Что касается интереса «Локомотива», это только разговоры. Ничего не было», — сказал Шпинев в интервью riafan.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2016 09:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 22 декабря 2016, 12:01

      Три миллиона и не понятно еще потянет ли Джикия команды уровнем выше

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 22 декабря 2016, 10:01

      Зенит подписал Лунева, а лучше бы Джикию в команде нет защитников за то вратарей хоть ж*пой ешь

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Garrincha58 22 декабря 2016, 11:11

      Вы уже Ростов ослабили, парень на лавке сидит. Только таланты гробите.

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