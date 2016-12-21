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    Ташуев назвал «уткой» информацию о своем возвращении в «Анжи»

    Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал информацию о своем назначении на пост главного тренера «Анжи». Напомним, ранее появилась информация, что специалист сменит на этой должности Павла Врбу.

    – Я возглавлю «Анжи» до конца года? Так всего неделя осталась. Если серьезно, то ни с кем из клуба не общался.

    – Выходит, похоже на утку?

    – Или на гуся (смеется).

    Вам было бы интересно поработать в махачкалинском клубе?

    – Там есть главный тренер, зачем что-то обсуждать. Могу сказать одно. Я провел в «Анжи» очень хороший год, самое главное, что там прекрасный и профессиональный коллектив – от рядовых сотрудников до руководства. И болельщики хорошие у команды. Мне до сих пор звонят друзья из Махачкалы, общаемся с ними.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2016 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 21 декабря 2016, 21:41

      Ташуев хороший тренер

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