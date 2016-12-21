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Китайский клуб готов заплатить за Манджукича 35 миллионов

21 декабря 2016, 19:18
4

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб и перебраться в Китай. Футболистом заинтересовался «Бейджин Гуоань». Китайцы готовы потратить на приобретение игрока порядка 35 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

Сообщается, что 30-летнему хорвату готовы предложить контракт на 3,5 миллиона евро в год. Стоит отметить, что итальянский клуб не готов расстаться с форвардом, однако сумма трансфера может заставить туринцев передумать.

На счету Манджукича в текущем сезоне Серии А 16 матчей, в которых он забил четыре гола.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Трансферы Ювентус Бейджин Гуоань Манджукич Марио
Комментарии (4)
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Фан666
1482337426
Все в Китай пока там бабки есть!
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roman230582
1482339060
Во китайцы дают
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Cant Stop
1482341417
Такими темпами скупок звездных игроков Китайская лига будет из мадридскихх реалов выглядеть)
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Igornv
1482341751
старички
Ответить
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