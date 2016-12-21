Китайский клуб готов заплатить за Манджукича 35 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб и перебраться в Китай. Футболистом заинтересовался «Бейджин Гуоань». Китайцы готовы потратить на приобретение игрока порядка 35 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

Сообщается, что 30-летнему хорвату готовы предложить контракт на 3,5 миллиона евро в год. Стоит отметить, что итальянский клуб не готов расстаться с форвардом, однако сумма трансфера может заставить туринцев передумать.

На счету Манджукича в текущем сезоне Серии А 16 матчей, в которых он забил четыре гола.