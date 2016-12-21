«Эвертон» договорился с Лукаку о продлении контракта

«Эвертон» практически достиг договоренности о продлении контракта с нападающим Ромелу Лукаку. Об этом сообщил агент бельгийца Мино Райола. 23-летний футболист защищает цвета ливерпульского клуба с 2013 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 13 встреч, записав в свой актив девять забитых мячей.

«С «Эвертоном» мы договорились на 99 процентов. Ромелу прекрасно чувствует себя здесь, поэтому мы надеемся на согласие. Уверен, что с подписанием договора не возникнет никаких проблем. Тем не менее я готов обсудить с руководством «Эвертона» возвращение Лукаку в «Челси», если он будет для этого достаточно хорош.

В футболе невозможно заглядывать далеко в будущее, решения должны приниматься здесь и сейчас. В настоящее время мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с «ирисками», но я не могу сказать, что будет летом», – сказал Райола.