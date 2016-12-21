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    Агент Луиса Адриано отказался комментировать возможный переход игрока в «Спартак»

    Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы форварда «Милана» Луиса Адриано, не стал комментировать ситуацию с возможным переходом своего клиента в «Спартак». По информации СМИ, представители красно-белых уже прилетали в Италию на переговоры, а сумма трансфера может составить 7 миллионов евро.

    «Луис Адриано связан длительным договором с «Миланом» и это все, что на данный момент имеет значение. Не является ли моей проблемой, что «Милан» хочет продать игрока в «Спартак»? Нет желания обсуждать это», – сказал Велоз.

    Напомним, действующее соглашение 29-летнего бразильца рассчитано до июня 2020 года.

    Источник: Calciomercato

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    21.12.2016 14:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 22 декабря 2016, 10:54

      И играть он здесь не будет, так номер отбывать

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 декабря 2016, 17:53

      В принцыпе не плохой игок если наберет была форму

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 декабря 2016, 15:03

      разве что для глубокой скамейки..но будет не однозначный трансфер..

      0
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