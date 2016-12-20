Давида Юрченко посещают тяжелые мысли перед сборами в Турции

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко поделился ожиданиями от предстоящих сборов в Турции. Напомним, 19 декабря в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.

«Всегда есть опасения за собственную жизнь, а тем более за жизнь близких. Никто этого не отменял, тяжелые мысли посещают. Неприятно, когда происходят подобные события на столь высоком уровне. Что говорить об обычных людях, которые ходят без охраны. Потому осадок присутствует. Первый сбор у нас по графику должен пройти в ОАЭ, а дальше – Турция. Запас в месяц у клуба еще есть, если что-то изменится, то нас оповестят. Пока ничего на этот счет не знаю, сейчас в отпуске», – сказал страж ворот.