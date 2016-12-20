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  • Джанаев: «Каждая установка Бердыева – как лекция о футболе»

Джанаев: «Каждая установка Бердыева – как лекция о футболе»

20 декабря 2016, 23:10
9

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев поделился эмоциями от совместной работы с Курбаном Бердыевым. По словам вратаря, специалист уважительно относится ко всем игрокам.

– Чем поразил Бердыев?

– Каждая его установка – как лекция о футболе. Ново, познавательно и полезно. Бекиич может на мелкие нюансы разобрать все качества каждого игрока соперника, а донести это быстро и доступно. Другие тренеры тоже говорят, но их порой не слышат. Бердыев же доносит информацию так, что вся команда ее сразу принимает. Мне кажется, Бекиич о футболе знает вообще все. Еще Курбан Бекиевич поразил преданностью своему делу. Для него существуют только футбол и команда. Сколько раз я приезжал на базу в выходные делать процедуры – главный тренер всегда там.

– Что выделяет Курбана Бекиевича в отношении к игрокам?

– Бекиич не делит их на белую и черную кость. Каким бы уровень и статус футболиста ни был, если тот ошибся, тренер ему на это укажет. И, как и Виталий Кафанов, относится уважительно ко всем: и к тому, кто постоянно выходит в старте, и к тем, кто лишь изредка на замену. У нас в команде при нем нет и не было ни одного недовольного тем, что не играет. Все знают: если так происходит, значит, это справедливо, значит, сейчас конкурент сильнее. При этом для Бердыева очень важен абсолютно каждый игрок в команде. Тренер одинаково доступен и внимателен для всех.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Ростов Джанаев Сослан Бердыев Курбан
Комментарии (9)
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TonicIG
1482267279
Настолько крутые,что им радо все разжевывать по 100 раз
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zico2205
1482269798
Бердыев- Гений!!! И возможно ему поставят памятник при жизни в Ростове!!!
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Джек Харпер
1482273227
КББ реально живет футболом, уже столько историй о том что он с базы не вылазит, вечно что-то ищет... в перерыве меджу Рубином и Ростовом не на диване волялся или на рыбалке водку кушал а мотался то по европам к лучшим тренерам))
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арейская
1482275662
Хорошее, какое-то тёплое интервью, и ему, Джанаеву, хочется верить, думаю так оно и есть
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Daxa 09
1482293765
Лучше бы Бердыева сделали главным тренером сборной
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Футболсмотрящий
1482299684
А вот Эззатоллахи недоволен , что мало у него игрового времени . Джанаев лукавит , говоря что небыло и нет недовольных в команде .
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Таганский
1482361467
Сослан!! Не пропускайте занятия!!
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