Джанаев: «Каждая установка Бердыева – как лекция о футболе»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев поделился эмоциями от совместной работы с Курбаном Бердыевым. По словам вратаря, специалист уважительно относится ко всем игрокам.

– Чем поразил Бердыев?

– Каждая его установка – как лекция о футболе. Ново, познавательно и полезно. Бекиич может на мелкие нюансы разобрать все качества каждого игрока соперника, а донести это быстро и доступно. Другие тренеры тоже говорят, но их порой не слышат. Бердыев же доносит информацию так, что вся команда ее сразу принимает. Мне кажется, Бекиич о футболе знает вообще все. Еще Курбан Бекиевич поразил преданностью своему делу. Для него существуют только футбол и команда. Сколько раз я приезжал на базу в выходные делать процедуры – главный тренер всегда там.

– Что выделяет Курбана Бекиевича в отношении к игрокам?

– Бекиич не делит их на белую и черную кость. Каким бы уровень и статус футболиста ни был, если тот ошибся, тренер ему на это укажет. И, как и Виталий Кафанов, относится уважительно ко всем: и к тому, кто постоянно выходит в старте, и к тем, кто лишь изредка на замену. У нас в команде при нем нет и не было ни одного недовольного тем, что не играет. Все знают: если так происходит, значит, это справедливо, значит, сейчас конкурент сильнее. При этом для Бердыева очень важен абсолютно каждый игрок в команде. Тренер одинаково доступен и внимателен для всех.