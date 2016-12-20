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    Джанаев: «Каждая установка Бердыева – как лекция о футболе»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев поделился эмоциями от совместной работы с Курбаном Бердыевым. По словам вратаря, специалист уважительно относится ко всем игрокам.

    – Чем поразил Бердыев?

    – Каждая его установка – как лекция о футболе. Ново, познавательно и полезно. Бекиич может на мелкие нюансы разобрать все качества каждого игрока соперника, а донести это быстро и доступно. Другие тренеры тоже говорят, но их порой не слышат. Бердыев же доносит информацию так, что вся команда ее сразу принимает. Мне кажется, Бекиич о футболе знает вообще все. Еще Курбан Бекиевич поразил преданностью своему делу. Для него существуют только футбол и команда. Сколько раз я приезжал на базу в выходные делать процедуры – главный тренер всегда там.

    – Что выделяет Курбана Бекиевича в отношении к игрокам?

    – Бекиич не делит их на белую и черную кость. Каким бы уровень и статус футболиста ни был, если тот ошибся, тренер ему на это укажет. И, как и Виталий Кафанов, относится уважительно ко всем: и к тому, кто постоянно выходит в старте, и к тем, кто лишь изредка на замену. У нас в команде при нем нет и не было ни одного недовольного тем, что не играет. Все знают: если так происходит, значит, это справедливо, значит, сейчас конкурент сильнее. При этом для Бердыева очень важен абсолютно каждый игрок в команде. Тренер одинаково доступен и внимателен для всех.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.12.2016 23:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 декабря 2016, 02:04

      Сослан!! Не пропускайте занятия!!

      1
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 21 декабря 2016, 08:54

      А вот Эззатоллахи недоволен , что мало у него игрового времени . Джанаев лукавит , говоря что небыло и нет недовольных в команде .

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      Рейтинг: +2336

      den161 > Футболсмотрящий 21 декабря 2016, 11:50

      Даже если есть недовольные Джанаев красава что не говорит об этом, это внутренние дела команды. Нечего ссор из избы выносить как говорится.
      А Эзатолахи не прав, говоря о недовольстве. Недоволен - решай вопрос внутри, работай над собой. Не получилось и остался недоволен - уходи, НО молча. Нех.. пиздеть. Это по мужски. А трындеть об этом так это на базар )))

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 21 декабря 2016, 07:16

      Лучше бы Бердыева сделали главным тренером сборной

      0
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > Daxa 09 21 декабря 2016, 09:45

      Вы правы, главного тренера для сборной лучше и не найти!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 декабря 2016, 02:14

      Хорошее, какое-то тёплое интервью, и ему, Джанаеву, хочется верить, думаю так оно и есть










      6
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 21 декабря 2016, 01:33

      КББ реально живет футболом, уже столько историй о том что он с базы не вылазит, вечно что-то ищет... в перерыве меджу Рубином и Ростовом не на диване волялся или на рыбалке водку кушал а мотался то по европам к лучшим тренерам))

      6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 декабря 2016, 00:36

      Бердыев- Гений!!! И возможно ему поставят памятник при жизни в Ростове!!!

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      Рейтинг: +51

      TonicIG 20 декабря 2016, 23:54

      Настолько крутые,что им радо все разжевывать по 100 раз

      0
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