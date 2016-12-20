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    Нигматуллин: «Неожиданно, что «Зенит» выбрал именно Лунева»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход голкипера «Уфы» Андрея Лунева в «Зенит». По мнению ветерана, трансфер является достаточно неожиданным.

    «Неожиданно, что выбрали именно Лунева. Да, он здорово дебютировал в РФПЛ. Дальше, правда, стал играть ровнее, без особых всплесков. За десять матчей Андрея в чемпионате так и не смог сформировать о нем мнения. Буду рад, если он найдет себя в «Зените». Хотя восторженные возгласы пока оставлю при себе.

    Конечно, «Зенит» хотел усилить вратарскую линию и сделал это. Но надо понимать, что играть там очень тяжело. Это большая удача, что он за такой короткий период после дебюта получил приглашение такого именитого клуба», – заявил Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 18:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 декабря 2016, 22:26

      Третьим сгодится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      multi1984 20 декабря 2016, 19:06

      Сказал эксперт- диджей
      .

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > multi1984 20 декабря 2016, 21:19

      Нигматулин по российским мерка очень даже не плохой вратарь.Человек отыграл всю карьеру на высоком уровне и может оценивать со своей точки зрения выступления молодых вратарей.Вот Вы например пишете на этом сайте и считаете себя экспертом,но я очень даже сомневаюсь,что у Вас за спиной такая же спортивная карьера.

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