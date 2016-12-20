Бамба: «В России немного тяжело. В магазин просто так не сходишь»

Защитник «Оренбурга» Якуба Бамба в интервью «Бомбардиру» рассказал, как ему живется в России. Футболист особо выделил языковый барьер.

«Немного тяжело. В магазин просто так не сходишь, иногда и с партнерами сложно друг друга понимаем. Кое-как по-английски общаемся. С тренером – все просто, потому что основные футбольные термины я понимаю по-русски, но, если он мне говорит что-то сложнее терминов, то кто-нибудь из команды переводит по-английски», – заявил Бамба.

Полное интервью с футболистом можно прочитать здесь.