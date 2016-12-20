«Оренбург» и «Амкар» не поменяли решения о проведении сборов в Турции

«Оренбург» и «Амкар» приняли решение не менять место проведения межсезонных сборов. Как и сообщалось ранее, они пройдут в Турции.

Напомним, что вчера в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. После этого инцидента появились слухи, что российские команды откажутся от сборов в этой стране.

«Оренбург» планировал провести три сбора в Турции с начала января по конец февраля. Планы проводить там сборы остаются, будем следить за развитием ситуации и выражаем соболезнования семье посла. Что касается гарантий безопасности, то в первую очередь их ждет наше правительство. Если гарантии будут в порядке, значит и у нас все будет в порядке.

Никаких вводных не поступало, поэтому остается так, как есть. Будем ждать слов правительства, после чего будем решать», – сообщил источник.