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  • «Оренбург» и «Амкар» не поменяли решения о проведении сборов в Турции

«Оренбург» и «Амкар» не поменяли решения о проведении сборов в Турции

20 декабря 2016, 11:38
4

«Оренбург» и «Амкар» приняли решение не менять место проведения межсезонных сборов. Как и сообщалось ранее, они пройдут в Турции.

Напомним, что вчера в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. После этого инцидента появились слухи, что российские команды откажутся от сборов в этой стране.

«Оренбург» планировал провести три сбора в Турции с начала января по конец февраля. Планы проводить там сборы остаются, будем следить за развитием ситуации и выражаем соболезнования семье посла. Что касается гарантий безопасности, то в первую очередь их ждет наше правительство. Если гарантии будут в порядке, значит и у нас все будет в порядке.

Никаких вводных не поступало, поэтому остается так, как есть. Будем ждать слов правительства, после чего будем решать», – сообщил источник.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Оренбург
Комментарии (4)
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63_Camapa_63
1482226048
Да о какой безоопастности может идти речь, если послов их полицейские стреляют. Тут ехать на авось, если проканает то хорошо а если нет то НЕТ !!!
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kykyi
1482226453
1 Русский по....зм во всей красе. 2 Сами о себе думать не хотим, ждем указаний сверху и вся надежда на батюшку царя.
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swot1205
1482231397
Вот гон д о н ы
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balaton78
1482237166
Время покажет отменят или нет..
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