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    «Оренбург» и «Амкар» не поменяли решения о проведении сборов в Турции

    «Оренбург» и «Амкар» приняли решение не менять место проведения межсезонных сборов. Как и сообщалось ранее, они пройдут в Турции.

    Напомним, что вчера в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. После этого инцидента появились слухи, что российские команды откажутся от сборов в этой стране.

    «Оренбург» планировал провести три сбора в Турции с начала января по конец февраля. Планы проводить там сборы остаются, будем следить за развитием ситуации и выражаем соболезнования семье посла. Что касается гарантий безопасности, то в первую очередь их ждет наше правительство. Если гарантии будут в порядке, значит и у нас все будет в порядке.

    Никаких вводных не поступало, поэтому остается так, как есть. Будем ждать слов правительства, после чего будем решать», – сообщил источник.

    Источник: ТАСС

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    20.12.2016 11:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -256

      balaton78 20 декабря 2016, 15:32

      Время покажет отменят или нет..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2655

      swot1205 20 декабря 2016, 13:56

      Вот гон д о н ы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 декабря 2016, 12:34

      1 Русский по....зм во всей красе.
      2 Сами о себе думать не хотим, ждем указаний сверху и вся надежда на батюшку царя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 20 декабря 2016, 12:27

      Да о какой безоопастности может идти речь, если послов их полицейские стреляют.
      Тут ехать на авось, если проканает то хорошо а если нет то НЕТ !!!

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