Головин: «В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думаю об уходе»

о каком уходе может идти речь? Игровую практику только получать начал.... Развивайся и оставайся! нечего за бугром скамейки протирать
Полузащитник ЦСКА Александр Головин не думает об уходе из московского клуба.
– Вариант с ЦСКА был приоритетным, мы с агентом даже не рассматривали никакие другие варианты. В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думал и не думаю об уходе.
– Вы стали обладателем премии «Первая пятерка» по итогам года. Кого выделили бы среди футболистов своего возраста по позициям?
– Вратарь – Антон Митрюшкин, защитник – Никита Чернов, полузащитник – Александр Макаров, нападающий – Федор Чалов. Выделил бы еще центрального полузащитника Сашу Трошечкина.
– За Митрюшкиным и Макаровым следите? Смотрите чемпионат Швейцарии и ФНЛ?
– С Антоном мы были в сборной у Дмитрия Хомухи. Он хороший сильный вратарь. За «Тосно» в ФНЛ слежу, Макаров ведь играет там на правах аренды из ЦСКА, и руководство армейцев пристально следит за Сашей, так что смотрю матчи, если удается.