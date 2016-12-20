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    Головин: «В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думаю об уходе»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин не думает об уходе из московского клуба.

    – Вариант с ЦСКА был приоритетным, мы с агентом даже не рассматривали никакие другие варианты. В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думал и не думаю об уходе.

    – Вы стали обладателем премии «Первая пятерка» по итогам года. Кого выделили бы среди футболистов своего возраста по позициям?

    – Вратарь – Антон Митрюшкин, защитник – Никита Чернов, полузащитник – Александр Макаров, нападающий – Федор Чалов. Выделил бы еще центрального полузащитника Сашу Трошечкина.

    – За Митрюшкиным и Макаровым следите? Смотрите чемпионат Швейцарии и ФНЛ?

    – С Антоном мы были в сборной у Дмитрия Хомухи. Он хороший сильный вратарь. За «Тосно» в ФНЛ слежу, Макаров ведь играет там на правах аренды из ЦСКА, и руководство армейцев пристально следит за Сашей, так что смотрю матчи, если удается.

    Источник: Р-Спорт

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    20.12.2016 11:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 декабря 2016, 14:39

      о каком уходе может идти речь? Игровую практику только получать начал.... Развивайся и оставайся! нечего за бугром скамейки протирать

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 декабря 2016, 13:56

      Хоть у кого-то мозги есть и агент адекватный, не рвач как агент Миранчука

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 20 декабря 2016, 12:48

      А кому ты нужен?Научись сначала играть в футбол и потом надувай щёки.

      -2
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      Рейтинг: +842

      vovan55 20 декабря 2016, 12:06

      Удачи и верности клубу!!!

      2
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