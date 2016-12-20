Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бамба отказался от карьеры врача ради футбола

20 декабря 2016, 09:21
5

Защитник «Оренбурга» Якуба Бамба рассказал о своих первых шагах в футболе. По словам футболиста, он даже не думал о том, что в будущем станет профессионалом.

– Как вы начинали играть в футбол?

– Как и все молодые африканцы, на улице. Играли почти на любой поверхности, но в основном на песке. И всегда босиком. Это было даже лучше, потому что так мы отрабатывали технику, так лучше чувствуешь мяч. Посмотрите на ту же Бразилию, как там играют дети – на пляжах босиком. Потом я играл в школе, развивался, и меня заметили представители футбольных клубов. Тогда я стал больше концентрироваться именно на футболе, понял, что хочу заниматься именно этим. Сначала все было ради удовольствия.

– Вы же хотели стать врачом?

– Когда заканчивал школу, был выбор: исполнить свою мечту и стать футболистом или закончить учебу и стать врачом. У меня была возможность добиться своей главной цели и стать профессиональным футболистом, чем я и воспользовался.

Полное интервью доступно по ссылке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Бамба Якуба
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ДАША Д
1482215220
Хорошо что не врач
Ответить
alboro
1482220936
и лучше выдумать не смог
Ответить
multiscan
1482225751
В Африке достаточно много приличных футболистов, а вот врачи там на уровне шаманов. Так что товарисч Бамба сделал правильный выбор.
Ответить
mihail200606
1482237541
Ну там же учиться надо, мозги напрягать.. Да и зарплата африканского врача , я думаю, копейки.. Так что выбор со всех сторон правильный
Ответить
Главные новости
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
Вчера, 15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
Вчера, 15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
Вчера, 14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+