Бамба отказался от карьеры врача ради футбола

Защитник «Оренбурга» Якуба Бамба рассказал о своих первых шагах в футболе. По словам футболиста, он даже не думал о том, что в будущем станет профессионалом.

– Как вы начинали играть в футбол?

– Как и все молодые африканцы, на улице. Играли почти на любой поверхности, но в основном на песке. И всегда босиком. Это было даже лучше, потому что так мы отрабатывали технику, так лучше чувствуешь мяч. Посмотрите на ту же Бразилию, как там играют дети – на пляжах босиком. Потом я играл в школе, развивался, и меня заметили представители футбольных клубов. Тогда я стал больше концентрироваться именно на футболе, понял, что хочу заниматься именно этим. Сначала все было ради удовольствия.

– Вы же хотели стать врачом?

– Когда заканчивал школу, был выбор: исполнить свою мечту и стать футболистом или закончить учебу и стать врачом. У меня была возможность добиться своей главной цели и стать профессиональным футболистом, чем я и воспользовался.

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