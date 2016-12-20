Президент «Урала»: «С Павлюченко еще не определились»

Да видел я его на поле со спартаком и зенитом... он мертвый... мяч летит а он к нему два шага сделать не может... тока руками не точно разводит что неточно дали ему... КОРОЛЮ НАДО НА НОЖКУ ПРЯМО ЧТОБ БЫЛО... пенсионер Гогниев в 100 раз лучше был
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с нападающим Романом Павлюченко.
«С Павлюченко еще не определились. Рома сказал — посмотрит по самочувствию. Он хочет играть, но пока отдыхает, думает. Порядочный человек. Говорит: не хочу обманывать — вдруг не получится? Условились сесть в конце сезона и все обсудить.
Нам Павлюченко нужен. С удовольствием продлим с ним контакт. И как футболист, и по человеческим качествам, как лидер раздевалки, Роман зарекомендовал себя только с хорошей стороны, сплотил ребят», — сказал руководитель.