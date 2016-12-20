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    Президент «Урала»: «С Павлюченко еще не определились»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с нападающим Романом Павлюченко.

    «С Павлюченко еще не определились. Рома сказал — посмотрит по самочувствию. Он хочет играть, но пока отдыхает, думает. Порядочный человек. Говорит: не хочу обманывать — вдруг не получится? Условились сесть в конце сезона и все обсудить.

    Нам Павлюченко нужен. С удовольствием продлим с ним контакт. И как футболист, и по человеческим качествам, как лидер раздевалки, Роман зарекомендовал себя только с хорошей стороны, сплотил ребят», — сказал руководитель.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.12.2016 07:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Jes 21 декабря 2016, 22:01

      Да видел я его на поле со спартаком и зенитом... он мертвый... мяч летит а он к нему два шага сделать не может... тока руками не точно разводит что неточно дали ему... КОРОЛЮ НАДО НА НОЖКУ ПРЯМО ЧТОБ БЫЛО... пенсионер Гогниев в 100 раз лучше был

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 декабря 2016, 09:29

      Гнать его надо!

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