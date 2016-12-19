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    ЦСКА не может сейчас вернуть Панченко без согласия «Динамо» и самого игрока

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, принадлежащий ЦСКА, не может в данный момент вернуться в армейский клуб без согласия бело-голубых и самого игрока: таким образом составлен арендный договор между клубами. У динамовцев есть срок до завершения зимнего трансферного окна, чтобы решить вопрос с предложением 27-летнему футболисту о полноценном контракте.

    «У «Динамо» есть время на решение вопроса, связанного с предложением Кириллу Панченко от нашего клуба, – оно ограничено зимним трансферным окном. Арендный контракт подписан таким образом, что без согласия «Динамо» и самого Кирилла вернуться в ЦСКА сейчас он не сможет», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2016 18:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 19 декабря 2016, 20:40

      Ну тут уж только как Панченко решит.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 декабря 2016, 19:58

      Шах и мат товарищ Гинер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:25

      Ну Панченко то думаю согласен, а вот Динамо бабки попросит

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