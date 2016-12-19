Хазенхюттль рассматривается «Баварией» как будущий главный тренер

Президент «Баварии» Ули Хенесс отметил, что если в будущем мюнхенцы захотят назначить на пост главного тренера немецкого специалиста, то одним из вариантов будет нынешний наставник «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль. Под его руководством «быки» наравне с «Баварией» лидируют в турнирной таблице Бундеслиги.

«Если в будущем мы захотим, чтобы команду возглавил немецкий специалист, то выбирать будем из трех претендентов. Однако в настоящее время об этом не стоит вести речь, так как Анчелотти и Хазенхюттль только летом возглавили «Баварию» и «РБ Лейпциг» соответственно. При этом Хазенхюттлю еще нужно приобрести необходимый опыт», – сказал Хенесс.