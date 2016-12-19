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    Помимо «Спартака», Джикией интересуется «Рубин»

    Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Амкара» Георгия Джикии, сообщил, что не только «Спартак» заинтересован в приобретении его клиента. При этом он отметил, что переговорный процесс в данный момент ведется лишь с красно-белыми.

    «На данный момент между «Спартаком» и Георгием Джикией идет обычный переговорный процесс. Все идет тихо. Главный вопрос заключается в стоимости. Могу сказать, что футболистом интересуется не только «Спартак». В сделке бы с удовольствием поучаствовал еще один московский клуб, но у них нет денег. Также очень активен казанский «Рубин». Но сложно сказать, к какому клубу больше тяготеет сам Георгий», – сказал Шпинев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2016 13:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 19 декабря 2016, 20:40

      МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 декабря 2016, 19:40

      Джикию в спартак

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:31

      Спартак более стабильный вариант продолжения карьеры. Думаю договорятся, Селихов уже протоптал дорожку

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 19 декабря 2016, 16:50

      dfnf

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 19 декабря 2016, 15:28

      рубину же вроде запретили регистрацию новых игроков?

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 декабря 2016, 15:25

      Вот. Эпопея с фигурированием Локо закончится. Вот это у них денег нет, а то все сразу про ЦСКА. Локо хотел, но денег на нормальные трансферы у них ещё сначала сезона не было. А в Рубин нет смысла, там центральных много. Вон Серхио из Анжи и Пашка иже с ним нужны, а это уж слишком.

      -1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 19 декабря 2016, 15:07

      Рубин интересоваться может, а вот приобретать новых игроков запретили.
      Московский клуб без денег, уж не "Локомотив" ли?? не спроста за Самедова цепляются, чтобы за дешево не взяли.

      1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 19 декабря 2016, 14:46

      Интересно какой клуб выберет Джикия. Интрига однако )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 19 декабря 2016, 14:23

      Надо брать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 19 декабря 2016, 14:15

      тут без вариантов)

      -1
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