В «Амкаре» отказались комментировать возможный трансфер Джикии в «Спартак»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов не стал давать каких-либо комментариев относительно возможного перехода защитника команды Георгия Джикии в «Спартак», о котором ранее сообщили российские СМИ. По информации различных источников, красно-белые вступили с пермяками в переговоры на предмет перехода 23-летнего игрока в столичный клуб этой зимой.

«Трансферы любят тишину. Эту информацию не комментирую», – сказал Маслов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Джикия провел 14 матчей, записав в свой актив один забитый мяч и одну голевую передачу. Также игрок был вызван в расширенный состав сборной России.