Примера. Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле добилась уверенной победы над «Эспаньолом». Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Камп Ноу», завершилась в пользу сине-гранатовых со счетом 4:1.

Благодаря этому результату команда Луиса Энрике набрала 34 очка и сократила отставание в турнирной таблице от «Реала» до трех очков, но у мадридцев имеется одна игра в запасе.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Барселона – Эспаньол – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 18; 2:0 – Суарес, 67; 3:0 – Альба, 68; 3:1 – Лопес, 79; 4:1 – Месси, 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры