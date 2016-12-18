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    Страндберг, вероятнее всего, зимой покинет ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг с большой долей вероятности сменит клубную прописку. По информации «Бомбардира», игрок имеет ряд предложений от других команд, и руководство армейцев не будет препятствовать его уходу. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего шведа заинтересован «Брюгге».

    Добавим, что при этом московский клуб во время зимнего трансферного окна планирует заполучить только одного игрока на позицию центрального нападающего и больше приобретений делать не собирается.

    В нынешнем сезоне Страндберг провел за ЦСКА в РФПЛ восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 23:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4486

      Snek 19 декабря 2016, 11:25

      Мне кажется надо вернуть Панченко и оставить Страдберга

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 декабря 2016, 09:13

      Следом за Батей..)

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 декабря 2016, 08:37

      Маловато времени давали Карлосу, чтобы раскрыться...(((

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 07:22

      Купят иностранца, возможно вернут Панченко и Чалов, слабоватое будет нападение всё-таки

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 декабря 2016, 06:57

      если уйдет, то удачи ему, возможно заиграет...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 декабря 2016, 03:11

      Страндберг - перспективный парень, но не думаю, что он превосходит по своим игровым качествам игроков атаки молодёжки. И Чалов тому пример. Если Гончаренко решил, что доиграет первенство (13 туров) с загадочным сильным форвардом, которого уже явно присмотрели, и Чаловым, держа на скамейке запасных ещё кого-то из молодёжки, то выгляди это ВПОЛНЕ РАЗУМНО! Летом из аренды вернётся Панченко и будет уже совсем иная ситуация и другая история. Может и приобретать в атаку никого больше не потребуется. Если загадочный сильный форвард окажется именно тем, кто нужен!

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 декабря 2016, 01:20

      Один Чалов?????

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 декабря 2016, 01:10

      Совсем туго будет... хоть на замену было кого выпускать!

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 19 декабря 2016, 01:08

      Хочется спросить Слуцкого: нахрена ты его брал, если толком на поле не выпускал?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Nesterenko 19 декабря 2016, 09:05

      Вопрос не к Слуцкому.

      -1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > vladimir-7 19 декабря 2016, 09:25

      Да вот как раз таки к Слуцкому. Этот нападающий не такой уж и плохой. Нужно было просто давать ему шанс на поле. Конечно когда играешь годами с Мусой и Димбией, то кажется все хорошо. Но надо ведь и других наигрывать. А сейчас получается у ЦСКА с нападением ничего хорошего, и Страндберг без практики.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 декабря 2016, 00:08

      Вот Брюгге как раз его уровень

      1
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