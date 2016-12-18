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    Российский защитник «Бенфики» Лысцов мощным ударом со штрафного открыл счет своим голам в Примейре

    Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, на правах аренды выступающий за «Тонделу», отметился дебютным голом в чемпионате Португалии. Это случилось в матче 14-го тура Примейры против «Боавишты» (1:1). Россиянин открыл счет в игре после мощного дальнего удара со штрафного.

    В нынешнем сезоне экс-футболист «Локомотива» провел за «Тонделу» в чемпионате Португалии три матча. В стан золотисто-зеленых защитник перешел на правах аренды минувшим летом.

    Источник: Twitter

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    18.12.2016 23:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 декабря 2016, 03:54

      Это наш новый Игнашевич?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 декабря 2016, 00:51

      хороший удар!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 19 декабря 2016, 00:36

      Мои поздравления!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 19 декабря 2016, 00:27

      Молодец!!Надеюсь это только начало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 19 декабря 2016, 00:26

      Новая пушка растёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      МагаБек 19 декабря 2016, 00:25

      Где скауты ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 декабря 2016, 00:22

      Нормально!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 декабря 2016, 00:08

      Красавец

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 декабря 2016, 00:05

      С почином, что-ли..

      0
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 18 декабря 2016, 23:30

      Красиво заложил.
      знай наших. Вот только у нас почему так не играют!?

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