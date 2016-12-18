Российский защитник «Бенфики» Лысцов мощным ударом со штрафного открыл счет своим голам в Примейре

Это наш новый Игнашевич?
Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, на правах аренды выступающий за «Тонделу», отметился дебютным голом в чемпионате Португалии. Это случилось в матче 14-го тура Примейры против «Боавишты» (1:1). Россиянин открыл счет в игре после мощного дальнего удара со штрафного.
В нынешнем сезоне экс-футболист «Локомотива» провел за «Тонделу» в чемпионате Португалии три матча. В стан золотисто-зеленых защитник перешел на правах аренды минувшим летом.
Golaço de Lystcov, emprestado pelo Benfica ao Tondela. pic.twitter.com/bAH2sl1ilx— O Profeta do Benfica (@profeta_benfica) 18 декабря 2016 г.