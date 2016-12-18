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    «Бешикташ» возобновил интерес к Ломбертсу

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где к нему проявляет интерес «Бешикташ». Об этом сообщает Geripas.

    Напомним, минувшим летом турецкий клуб уже пытался приобрести 31-летнего бельгийца, однако получил отказ от сине-бело-голубых. По словам футболиста, сам он готов был перейти в другую команду.

    Ломбертс выступает за «Зенит» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 17:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 декабря 2016, 17:46

      Бешикташ крепкий клуб

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