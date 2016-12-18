Шевченко: «Если я должен быть суровым тренером, я буду им»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих методах работы в национальной команде. По словам специалиста, он готов быть и суровым тренером, и другом для футболистов.

«Суровый ли я тренер? Я люблю, когда есть определенные правила и когда их соблюдают. Я требовательный. Если я должен быть суровым, я буду им. Если это надо. В принципе, я всегда считаю, что человеку надо давать шанс. Если ты даешь человеку шанс, и он его не использует, значит, это его проблема и его вина. Для всех должны быть одинаковые правила, принципы, и не должно быть никаких исключений. Это мое видение и моя философия в работе с командой.

Кто я для игроков? Прежде всего, я тренер. Но если мне надо будет быть другом для них, я буду другом. Смотря, в каких ситуациях. Есть вещи, на которые я всегда обращаю внимание: прежде всего, на поведение ребят в быту. Если есть определенные правила, все должны их соблюдать. Если кто-то не хочет этого делать, значит, он не уважает коллектив.

В тот момент, когда ты надеваешь футболку национальной сборной, ты уже не просто игрок. Ты футболист, который представляет нечто большее, чем какой-то клуб, чем самого себя – ты представляешь свою страну. Поэтому определенный кодекс должен быть.

Когда я был игроком, то отвечал только сам за себя. Сегодня я отвечаю за команду. Это совершенно другая ответственность. Я могу получить удовольствие от игры, когда знаю результат, когда посмотрел игру, и она мне понравилась с точки зрения моих требований. Важно, чтобы игроки выполнили то, что я их просил, чтобы они получили удовольствие, как и зрители», – сказал Шевченко.