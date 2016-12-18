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    «Спартак» не готов отпустить Ромуло бесплатно

    «Спартак» не собирается отпускать полузащитника Ромуло бесплатно. Ранее в СМИ появились слухи о том, что в услугах 26-летнего хавбека заинтересован «Фламенго».

    Бразильцы рассчитывают на то, что Ромуло расторгнет контракт с красно-белыми и перейдет к ним бесплатно.

    «Ромуло надеется, что клуб разрешит ему уйти бесплатно, но этого не будет. Если бразильский клуб не предложит сумму, которая устроит «Спартак», то игрок останется в России до конца контракта», – комментирует ситуацию источник, близкий к московскому клубу.

    Источник: ТАСС

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    18.12.2016 11:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +997

      egrrr 18 декабря 2016, 18:19

      контракт у него на сколько?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 декабря 2016, 14:03

      Вот это запросы,на халяву не получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 декабря 2016, 13:16

      Бразильские клубы много хотят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 декабря 2016, 12:20

      Федуна надурить???)))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > filosof sparty 18 декабря 2016, 12:28

      Наивные)… это Вам не олимпийского чемпиона по каратэ обокрасть…

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 декабря 2016, 12:14

      Офигеть футболисты простые...как контракт заключать, так там такие дебаты по поводу своей зарплаты выдают, а как контракт отработать до конца, так захотелось клуб сменить, и отпускайте его бесплатно.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 18 декабря 2016, 12:14

      Ромуло как будто первый год футболом занимается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 18 декабря 2016, 11:52

      хитрожопые Ромуло и Фламенго.. но Федун хитрожопее...

      7
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