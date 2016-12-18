Джеррард: «Мне кажется, что в следующем сезоне «МЮ» будет бороться за титул»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что «Манчестер Юнайтед» будет одним из претендентов на титул в следующем сезоне.

«Этой команде не хватает лишь несколько частей мозаики, которые вернут их в борьбу за чемпионский титул. Мне кажется, что в следующем сезоне «МЮ» будет бороться за титул. В этом сезоне они далеки от первого места, но они определенно двигаются вперед и играют намного лучше, чем в предыдущие годы», – сказал англичанин в интервью BT Sport.

Напомним, что по итогам 17-ти матчей «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ.