Наингголан: «Мы не выглядели слабее «Ювентуса»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан пообщался с журналистами после поражения от «Ювентуса» (0:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии. По словам футболиста, после этой встречи его команда оказалась в тяжелой ситуации.

«Это крайне обидное поражение, ведь мы не выглядели в этом матче слабее «Ювентуса». Исход встречи решил один момент. У нас были возможности забить гол после угловых, однако мяч не шел в ворота. Думаю, что мы можем быть довольны своей игрой, так как на стадионе «Ювентуса» очень тяжело выступать.

Отрыв в семь очков является очень серьезным. Нам нужны три поражения «Ювентуса». Это тяжелая ситуация, но нельзя опускать руки», – заявил он.