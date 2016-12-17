Виллиан сообщил, что Оскар попрощался с командой

Полузащитник «Челси» Виллиан сообщил, что его одноклубник Оскар попрощался с партнерами по команде и покинет лондонский клуб. Напомним, «Шанхай СИПГ» предложил Оскару контракт на 20 миллионов фунтов в год.

«Оскар уже попрощался с нами. Он мой хороший друг и замечательный футболист. Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Карьера футболиста может пролететь слишком быстро, когда поступают такие предложения, нужно подумать о своей семье. Нужно готовиться к моменту, когда ты закончишь играть», – сказал Виллиан.