Ханданович летом хочет покинуть «Интер»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович может покинуть миланский клуб грядущим летом. По информации источника, словенский футболист хочет выступать за команду, играющую в Лиге чемпионов, поэтому намерен покинуть стан черно-синих. Основным претендентом ему на смену является вратарь «Дженоа» Маттиа Перин.

Действующий контракт Хандановича с «Интером» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за миланский клуб в Серии А 16 матчей, в которых пропустил 18 голов.