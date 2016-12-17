Червиченко: «Ростов» обязан проходить «Спарту», если зимой его не раскупят»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» не должен испытать проблем со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы при условии, если сохранит существующий состав до матчей с пражским клубом.

«Спарта» – это команда, которая часто доставляла неприятности российским клубам. Но если «Ростов» останется в этом же составе, если его не раскупят в предстоящее трансферное окно и Бердыев никуда не перейдет, то ростовчане должны «Спарту» проходить. И они ее пройдут. Нынешний «Ростов» сильнее даже той «Спарты», которая в прошлом году играла с ЦСКА. Основной ударной силой чехов тогда был Фатай, который вскоре перебрался в российский чемпионат, в «Уфу», – сказал Червиченко.