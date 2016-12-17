Вентура: «Давно «Ювентус» и «Рома» не подходили к очной встрече почти в равных условиях»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура высказал мнение относительно встречи 17-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Ромой». Поединок пройдет сегодня, 17 декабря, в Турине. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Этот матч украсит чемпионат Италии. В последние годы «Ювентус» и «Рома» редко подходили к очным встречам при равных раскладах. Это не просто игра лидеров, это поединок, результат которого может повлиять на чемпионскую гонку, если, конечно, он не окажется ничейным. В случае победы «Ромы» ее отставание от «Ювентуса» сократится до одного очка, если же верх возьмет «старая синьора», то будет впереди «волков» уже на семь баллов и, скорее всего, завоюет звание зимнего чемпиона.

Настал момент, когда «Рома» может превратиться в большую команду. Даже если она проиграет, ей важно продемонстрировать хорошую игру», – сказал Вентура.