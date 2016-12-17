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Рамос выйдет в стартовом составе «Реала» в финале клубного ЧМ

17 декабря 2016, 15:24
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Защитник «Реала» Серхио Рамос появится на поле в финальном матче клубного чемпионата мира против «Касимы» с первых минут. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 13:30 по московскому времени. Напомним, что капитан мадридцев не принимал участия в поединке 1/2 финала с мексиканской «Америкой» (2:0).

«Рамос – наш капитан. Он выйдет на поле с первых минут и, надеюсь, сумеет провести полный матч без каких-либо проблем.

Клубный чемпионат мира является важным для нас турниром. Мы здесь для того, чтобы одержать победу. Игра будет сложной, от «Касимы» можно ждать сюрпризов, но мы к этому готовы», – сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Источник: AS
Клубный чемпионат мира Реал Касима Антлерс Рамос Серхио
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Azat Hatamow
1481983812
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