Рамос выйдет в стартовом составе «Реала» в финале клубного ЧМ

Защитник «Реала» Серхио Рамос появится на поле в финальном матче клубного чемпионата мира против «Касимы» с первых минут. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 13:30 по московскому времени. Напомним, что капитан мадридцев не принимал участия в поединке 1/2 финала с мексиканской «Америкой» (2:0).

«Рамос – наш капитан. Он выйдет на поле с первых минут и, надеюсь, сумеет провести полный матч без каких-либо проблем.

Клубный чемпионат мира является важным для нас турниром. Мы здесь для того, чтобы одержать победу. Игра будет сложной, от «Касимы» можно ждать сюрпризов, но мы к этому готовы», – сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.