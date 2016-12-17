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  • Клубы РФПЛ заплатили в 2016 году почти 17 миллионов рублей штрафа

Клубы РФПЛ заплатили в 2016 году почти 17 миллионов рублей штрафа

17 декабря 2016, 14:25
7

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, в какую сумму обошлись российским клубам выходки болельщиков и другие нарушения в 2016 календарном году.

«Штрафы для клубов РФПЛ в 2016 году составили 16,86 миллиона рублей, ФНЛ – 4,043 миллиона, ПФЛ – 3,847 миллиона, АМФР – 3,169 миллиона рублей.

Самые распространенные нарушения со стороны болельщиков в российском футболе? Использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики, демонстрация несогласованных баннеров оскорбительного содержания, бросание предметов на поле и так далее. Показательно, что в этом году у нас вообще не было дел, связанных с проявлениями дискриминации или расизма. Всего лишь пару раз рассматривались вопросы, связанные с запрещенной символикой. Здесь стоит отметить, что европейская организация «Футбол против расизма» (FARE) разработала документ, который является приложением к Дисциплинарному регламенту. Там прописано, какие символы или руны могут свидетельствовать о присутствии на трибуне ультраправой организации. И клубы с перечнем знакомы. Например, можно вывешивать флаг Российской империи, принятый до 1917 года, – это наша история. Но когда поклонники «Динамо» украсили его не только литерой «Д», а еще и расистской символикой по углам – это уже основание для запрета.

Если какой-то случай отдельно не отражен в Дисциплинарном регламенте РФС, то применяется его статья 117 «Неправомерные действия зрителей». Мы для себя определили также, что уместно пользоваться текстом «Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных постановлением Правительства РФ №1156 от 16 декабря 2013 года. Например, в регламенте ничего не говорится о том, что болельщики не должны сидеть на ограждениях, отделяющих поле от трибун. Но в реальности это нарушение – ведь оттуда можно упасть, причинив ущерб здоровью.

Единственный клуб Премьер-лиги, который в уходящем году не наказывался штрафами за поведение зрителей, – «Краснодар». Спартаковские фанаты постоянно используют пиротехнику. А вот в Грозном файеры вообще жечь не принято, и нас даже удивило, когда два тура назад это событие произошло. Зато «Терек» часто получал штрафы за использование громкой связи для поддержки принимающей команды. Думаю, со следующего сезона стоит ужесточать наказание за пиротехнику. Мне представляется логичным связать ее использование с необеспечением безопасности. Ведь зрители могут и дымом надышаться, и получить за шиворот погасшую ракету, как это произошло на одном из матчей «Спартака» с посетителем VIP-трибуны. Данную тему уже поднимали и президент РФС Виталий Мутко, и глава РФПЛ Сергей Прядкин. И на одном из заседаний исполкома она наверняка будет обсуждена», – сказал Григорьянц.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (7)
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Nevsky_RU
1481974726
Яснопонятно. И куда эти бабки идут?))
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Nikiforof
1481976197
Отлично погуляли.
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ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА
1481980061
Вообще норм
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ильиных
1481980528
Нормально так
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Deo
1481982738
Единственный клуб Премьер-лиги, который в уходящем году не наказывался штрафами за поведение зрителей, – «Краснодар».

Армейская дисциплина.
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Alek7183
1481985641
Быки молодцы. Штрафы на детский спорт.
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