Бундеслига. «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Боруссией» Д и поднялся на третье место

В матче 15-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия» разошлись миром со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Марк Ют и Сандро Вагнер, за дортмундцев забивали Марио Гетце и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Таким образом, «Хоффенхайм» набрал 27 очков и оказался на третьем месте, «Боруссия» Д с 26 баллами – пятая.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур
Хоффенхайм – Боруссия Д – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Ют, 3; 1:1 – Гетце, 11; 2:1 – Вагнер, 20; 2:2 – Обамеянг, 48.
Удаления: нет – Ройс, 41.
Источник: Бомбардир.ру