Алексис Санчес: «Продление контракта зависит больше от клуба, чем от меня»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес прокомментировал ситуацию с продлением контракта. По словам игрока, он готов остаться.

«В действительности тут все зависит больше от клуба, чем от меня. Все зависит от того, хотят ли они проявить уверенность во мне.

Я очень счастлив в клубе, мне здесь нравится, мне нравятся тренеры и штаб, нравится персонал, который нас обслуживает. Я благодарен каждому здесь. Я очень счастлив, так что все больше зависит от «Арсенала», – сказал Санчес.

Нынешний контракт игрока с клубом истекает летом 2018 года. По новому соглашению Санчес хочет получать около 200 тысяч фунтов в неделю.