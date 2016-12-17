Бундеслига. Гол Брумы принес «Вольфсбургу» победу над «Айнтрахтом»

В матче 15-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле с минимальным счетом одолел «Айнтрахт» – 1:0. Судьбу встречи решил гол Джеффри Брумы, забитый футболистом на 33-й минуте встречи.

Несмотря на победу, «Вольфсбург» продолжает находиться в нижней части турнирной таблице, располагаясь в трех очках от зоны вылета. «Айнтрахт», имея в активе 26 баллов, остался на шестой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

Вольфсбург – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Брума, 33.

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