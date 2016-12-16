Раньери: «Мы легко можем отпустить любого игрока и потом много заплатить за замену»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки клуба недовольны количеством игровой практики и хотят покинуть команду.

«Если кто-то недоволен, они могут прийти ко мне поговорить о том, что будет лучше для клуба и для них самих.

Я не люблю удерживать недовольных, но если кто-то хочет уйти, то решение должно подходить всем сторонам.

Мы легко можем отпустить любого игрока и потом много заплатить за замену. Я хочу помогать футболистам, но это бизнес. Они получают здесь деньги, так что должны понимать это», – сказал Раньери.

По информации источника среди недовольных были Леонардо Ульоа, Бартош Капустка и Джефф Шлупп.