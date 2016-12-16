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Воспитанник «Зенита» Марков заинтересовал ЦСКА

16 декабря 2016, 15:02
7

Нападающий «Тосно» Евгений Марков попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом сообщил агент 22-летнего россиянина Андрей Талаев.

«Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к Маркову. Армейцы вначале хотят просмотреть игрока, а затем уже решат, будут ли они выкупать контракт или же предложат аренду до конца сезона. Но пока у нападающего действующий контракт с «Тосно», и рано о чем либо говорить. Окончательное решение примем на следующей неделе», – заявил агент.

В нынешнем сезоне ФНЛ Марков провел 14 матчей, в которых забил восемь голов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Тосно Марков Евгений
Комментарии (7)
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ilichkadr
1481891634
Марков провел 14 матчей, в которых забил восемь голов - очень хороший результат!
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Kulimen
1481892930
Ну и нафига, когда в том же ФНЛ есть Панченко, а на замене есть перспективный Чалов. На перспективу, то конечно можно, всегда рад молодым нашим в заявке команды, но сейчас нужно конкретное усиление в основу. Нужен в первую очередь техничный игрок, деревянных и высоких нам уже хватило.
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Igornv
1481893588
ого
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alexis02lion
1481894763
Да не отдадут. Понятно что Тосно и Динамо явно выходят в премьер лигу напрямую, но это пока. Почти целый круг впереди, так что своего лидера Парфёнов отдавать не будет, тем более в ЦСКА человек со спартаковским прошлым. Они сами то понимают из какой команды хотят забрать игрока.
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Тraumtanzеr
1481899321
Ну раз у бомжей такая политика, покупать негров и кидать своих воспитанников, то да. Надо переходить куда то.
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chempion_cska
1481903327
Не плохой нападающий!
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