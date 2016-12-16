Воспитанник «Зенита» Марков заинтересовал ЦСКА

Нападающий «Тосно» Евгений Марков попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом сообщил агент 22-летнего россиянина Андрей Талаев.

«Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к Маркову. Армейцы вначале хотят просмотреть игрока, а затем уже решат, будут ли они выкупать контракт или же предложат аренду до конца сезона. Но пока у нападающего действующий контракт с «Тосно», и рано о чем либо говорить. Окончательное решение примем на следующей неделе», – заявил агент.

В нынешнем сезоне ФНЛ Марков провел 14 матчей, в которых забил восемь голов.