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    Баркли уйдет в «Тоттенхэм» из-за Кумана

    Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Подтолкнуть его к переходу может не только интересное контрактное предложение, но и неуверенность в своем будущем в ливерпульском клубе при новом главном тренере Рональде Кумане.

    В текущем сезоне Баркли провел 14 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Daily Mail

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    16.12.2016 06:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 16:55

      Давайте. ТТХ всегда скупает полузащитников. А там проявит себя будет играть, нет так в аренду сгоняет. Куман не для всех тренер.

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