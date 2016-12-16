Баркли уйдет в «Тоттенхэм» из-за Кумана

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Подтолкнуть его к переходу может не только интересное контрактное предложение, но и неуверенность в своем будущем в ливерпульском клубе при новом главном тренере Рональде Кумане.

В текущем сезоне Баркли провел 14 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.