Луис Суарес: «Мое счастье будет полным, только если Месси тоже продлит контракт»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес хочет, чтобы его партнер по атаке каталонцев Лионель Месси продлил с клубом контракт. Напомним, в четверг было объявлено о подписании нового соглашения с самим Суаресом.

«Мое счастье будет полным, только если Месси тоже продлит контракт. Но мое продление – это не сигнал Месси. Он достаточно взрослый, чтобы знать, что для него хорошо», – сказал Суарес.

Добавим, что сейчас идут переговоры о продлении контракта Месси, и зарплата аргентинца может быть увеличена с 24 миллионов евро в год до 35.