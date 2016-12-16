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Геркус считает 2 миллиона несерьезной ценой за Самедова

16 декабря 2016, 01:25
25

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о трансферной стоимости полузащитника Александра Самедова, которого хочет приобрести «Спартак».

– Как бы вы прокомментировали предложение о покупке Самедова за 2 миллиона евро?

– Два миллиона евро – это несерьезно.

– То есть финальная цена – 5 миллионов евро?

– Это цена самовыкупа согласно контракту. Если игрок решил уйти, то, вероятно, ждет от своего нового клуба, что его выкупят. Иначе его поспешность выглядела бы странно, – сказал Геркус.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр Геркус Илья
Комментарии (25)
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Александ1982
1481850408
как контракт закончится уйдет бесплатно
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Joko21
1481858995
Все правильно. Игрок сборной как ни как
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Tdutybq 22
1481862751
Самедов должен сам заплатить Спартаку 1-2 млн,чтобы его взяли
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bumer_moscow
1481863804
Пусть помирятся две девочки самедов и семин
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footballforeverNN
1481867045
кинули мясные азера
Ответить
Диктор
1481867853
Жадность уже подвела бомжей( с Витселем)-теперь и Локомотив идет по этому пути.
Ответить
nikita08
1481868439
берите, а то потом бесплатно уйдет.
Ответить
franck_ribery
1481872346
Очень даже несерьезно! 300 тысяч тугриков!
Ответить
Cosh18
1481876650
Видимо по пути Бусуфа пойдет)
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витёчек
1481886820
конечно не серьёзная,он стоит в 15 раз меньше
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