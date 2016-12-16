Геркус считает 2 миллиона несерьезной ценой за Самедова

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о трансферной стоимости полузащитника Александра Самедова, которого хочет приобрести «Спартак».

– Как бы вы прокомментировали предложение о покупке Самедова за 2 миллиона евро?

– Два миллиона евро – это несерьезно.

– То есть финальная цена – 5 миллионов евро?

– Это цена самовыкупа согласно контракту. Если игрок решил уйти, то, вероятно, ждет от своего нового клуба, что его выкупят. Иначе его поспешность выглядела бы странно, – сказал Геркус.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.