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Луис Суарес: «Я там, где хочу быть»

15 декабря 2016, 23:00
3

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал скорое продление контракта с клубом. Сегодня каталонцы объявили, что официальное заключение сделки состоится в пятницу, 16 декабря.

«Я вне себя от радости, потому что остаюсь там, где хочу быть. Я очень счастлив.

Это было решение, которого хотели и я, и клуб. У нас превосходные отношения. Любой футболист хотел бы завершить карьеру в клубе, где чувствует себя комфортно. Посмотрим, что будет дальше, но я никогда не потеряю своих амбиций или своего энтузиазма», – сказал Суарес.

Также футболист поделился ожиданиями от матча Примеры против «Эспаньола».

«В любом дерби приятно играть, но сложно победить. «Эспаньол» подходит к этой игре в отличной форме. А нам нужно вернуть себе силу, которой мы обладали в домашних матчах».

Напомним, новый контракт Суареса рассчитан до 2021 года, а сумма отступных по этому соглашению составляет 200 миллионов евро.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Суарес Луис
Комментарии (3)
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TonicIG
1481836714
Тоже контракт новый хочет
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MUFC_2000
1481859066
Омг, второй Кличко ухахаха...
Ответить
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