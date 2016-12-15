Де Брюйне: «Мне нравится наш футбол. Думаю, людям приятно наблюдать за ним»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением об игре команды после прихода в клуб главного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Я получаю удовольствие от того, как мы играем. Думаю, наш футбол хорош и людям нравится наблюдать за нашей игрой. Это хорошо.

Мы очень быстро возвращаем мяч после потерь, а это действительно важно. Над этим нужно работать всей командой. Невозможно прессинговать в одиночку. Ты должен знать, где тебе находиться, и должен координировать свои действия со всей командой. Очевидно, этого сложно добиться, если кто-то ошибется, но сейчас все справляются со своей работой», – сказал Де Брюйне.

В нынешнем сезоне бельгиец провел за свой клуб 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал 11 результативных передач.