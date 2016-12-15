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    Бабаев: «Рассматриваем Витиньо на позицию Еременко»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возвращении в клуб нападающего Витиньо и поделился мнением о его будущей роли в команде.

    «Конечно, мы нуждаемся в нападающем. Скажу сразу, что рассматриваем различные варианты усиления атакующей линии на всех трансферных рынках всех континентов.

    Что касается Витиньо, то если он не испытает ментальных проблем, которые в свое время помешали ему заиграть в ЦСКА, тогда все будет хорошо.

    Рассматриваем его на позицию Романа Еременко, хотя в «Интернасьонале» он играл на позиции центрального нападающего.

    Очень надеемся, что он в Бразилии повзрослел, и сейчас ему будет легче адаптироваться в нашей команде», – сказал Бабаев.

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    15.12.2016 21:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 16 декабря 2016, 10:04

      Если этот гаденыш опять будет сопли растирать - высечь на Красной Площади, как позорного раба. А затем расстрелять.

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 16 декабря 2016, 06:45

      На позиции Еременко у него не получится.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 декабря 2016, 03:00

      Что-то не верится, что он в России заиграет вообще, хотя...посмотрим

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 декабря 2016, 00:29

      Не в «ментальных проблемах» дело было. Витиньо был игроком пляжного футбола, который попал в большой футбол! Игру не читал и игровые схемы не понимал вообще, с серьёзными защитниками не сталкивался прежде никогда. В Бразилии, где вместо защиты – проходной двор, умел протащить мяч и ударить. Удар у него поставлен действительно неплохо. А тут, нате вам, с кисточкой… Помню его глаза крупным планом в матче Лиги Чемпионов, когда у него в подкате отобрали мяч… Это когда он вальяжно пытался с ним поработать в центре поля. По округлившимся глазам создавалось впечатление, что этот футбольный приём он видит впервые! Получится у Гончаренко сделать из Витиньо игрока большого футбола, будет ему слава и почёт! К концу сезона всё станет ясно. Может даже раньше. Не знаю методов работы Гончаренко, но предполагаю, что Витиньо сначала нужно посадить за школьную футбольную парту, когда перед ним на доске поле с игроками… И у доски тренер! Рядом – переводчик с португальского. И за глазками Витиньо нужно наблюдать… Они у него такие, что сразу выдадут, чем мысли в его голове во время теоретических занятий заняты… Если слушает тренера и переводчика и пытается понять ему сказанное, то дело небезнадёжно… Если же глазки стеклянные, а в них отражаются пляжи бразильского побережья и знаменитый карнавал, то домой!

      0
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      Рейтинг: +10

      S___N 15 декабря 2016, 23:38

      А на замену братьям Березуцким и Игнашевичу никого не рассматривают случайно? А то давно уже пора .

      -1
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      Рейтинг: +25044

      bset 15 декабря 2016, 22:50

      А чем плох Чалов на позиции Еременко?

      0
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 15 декабря 2016, 22:27

      Если Ганчаренка поставит его на позицию диспетчера, то ментальные проблемы, которые в свое время помешали Вититиньо заиграть в ЦСКА, ему гарантированы.

      0
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 15 декабря 2016, 21:19

      Инвалид похуже Траоре
      Слили б хоть за копейки в Бразилию

      0
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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 > PFC CSKA MOSCOW 15 декабря 2016, 21:33

      А ТЫ НЕ ДУМАЕШЬ ХОТЯ БЫ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ. МОЖЕТ ВСЁ ТАКИ ПОУЧИТСЯ. НЕ ТАК НЕТ. И ТАК У НЕГО ЦЕНЫ НЕТ.

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