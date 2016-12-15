Бабаев: «Рассматриваем Витиньо на позицию Еременко»

Если этот гаденыш опять будет сопли растирать - высечь на Красной Площади, как позорного раба. А затем расстрелять.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возвращении в клуб нападающего Витиньо и поделился мнением о его будущей роли в команде.
«Конечно, мы нуждаемся в нападающем. Скажу сразу, что рассматриваем различные варианты усиления атакующей линии на всех трансферных рынках всех континентов.
Что касается Витиньо, то если он не испытает ментальных проблем, которые в свое время помешали ему заиграть в ЦСКА, тогда все будет хорошо.
Рассматриваем его на позицию Романа Еременко, хотя в «Интернасьонале» он играл на позиции центрального нападающего.
Очень надеемся, что он в Бразилии повзрослел, и сейчас ему будет легче адаптироваться в нашей команде», – сказал Бабаев.