«Барселона» объявила о продлении контракта с Луисом Суаресом, сумма выкупа – 200 миллионов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в пятницу продлит контракт с клубом. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте каталонцев.

«Барселона» сообщает, что достигла соглашения с Луисом Суаресом о продлении контракта игрока до 30 июня 2021 года.

Сумма выкупа по новому договору составит 200 миллионов евро.

Новый контракт будет подписан в пятницу, 16 декабря», – гласит объявление на сайте «Барселоны».

Напомним, Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. С тех пор он провел за каталонцев 116 матчей, забил 97 голов и выиграл восемь трофеев.